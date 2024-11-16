2026高雄市長選舉，民進黨黨內5人爭搶接班，備受外界討論，派系便當會也傳出有共識提早初選。對此，媒體人謝寒冰指出，立委邱議瑩動作最小也最奇怪，彷彿已經胸有成竹，除了省錢，可能也是在觀察總統賴清德是否會讓總統府秘書長潘孟安參選，至於其他人中，前勞動部長許銘春已經出局。

2026高雄市長選舉，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺及許銘春5人爭相表態，雖然還有兩年時間，但已經各自拚聲量。總統賴清德日前也舉辦派系便當會，傳出各派系已有共識，台南、高雄等多人爭搶的優勢選區，應該提前辦初選。

對此，謝寒冰昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，相較於許智傑、賴瑞隆動作頻頻，「動作最小、但最奇怪的是邱議瑩，非常奇怪」，邱議瑩完全不吭聲、也不動，可是邱跟高雄市長陳其邁交情最好。他認為邱議瑩當然想選，所以現在按兵不動是因為已經胸有成竹。

至於其他人選，謝寒冰分析，許銘春雖然第一個成立競選總辦，但許已經出局，根本沒機會；林岱樺雖然目前民調最高，基層實力也強，但拓展性很差，因林岱樺是劍走偏鋒的類型，跟其他派系也不合，也不看好林的選情。

謝寒冰認為，現在許智傑、賴瑞隆、許銘春和林岱樺就是想要先把聲勢拉上來，看能不能把邱議瑩壓掉，可是邱議瑩其實還在等，邱現在不出頭是因為總統賴清德還沒表態要不要讓總統府秘書長潘孟安參選，邱議瑩現在不出招，除了省錢也是在觀察局勢。