一名婦人對於遺產分配感到困擾，因為她有3個女兒，但名下只有一間房子、數十萬現金和幾張保單，由於大女兒和二女兒都各有家庭，只有小女兒在照顧她，因此想把房子留給小女兒。恩典法律事務所律師蘇家宏建議，只要寫一份遺囑，把房子指定留給小女兒繼承，並載明原因是小女兒一直在照顧媽媽；另外也可以將保險受益人都改為小女兒，讓她領取保險金後再支付2個姊姊特留分。

蘇家宏在臉書粉專分享案例，他說最近有位媽媽很困擾，因為她有3個女兒，但名下只有一間房子和幾十萬現金，另外有幾張保單，受益人是3個女兒。由於大女兒和二女兒都已嫁人，只有小女兒在照顧她，不知道能不能把房子留給小女兒？將保險金給另外2名女兒，算是給特留分嗎？

對此蘇家宏表示，可以把房子留給小女兒，首先媽媽要寫一份遺囑，把房子指定留給小女兒繼承，其他財產平均給3個女兒繼承；遺囑內容載明，因為小女兒一直在照顧媽媽，所以把房子給她繼承，希望2個姊姊不要主張特留分，如果要主張特留分，則以現金找補。

蘇家宏指出，人壽保險指定受益人所取得的保險金，屬於保險給付，跟遺產分割是兩件事情。特留分是針對這位媽媽名下所有財產來處理，並不包括媽媽是要保人及被保險人的人壽保險；如果保險金是由3個女兒平分，老大跟老二所拿的不是「遺產」，而是「保險給付」，並沒有產生支付特留分的效果。

蘇家宏表示，可以將保險受益人都改為小女兒，小女兒依照保險契約領取保險金，再依照民法特留分以及遺囑的安排，讓小女兒支付2個姊姊特留分。另外，遺囑也要指定遺囑執行人，執行人未來可以持遺囑正本辦理過戶手續。