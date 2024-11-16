中共重慶市委前書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，15日傳出迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。薄瓜瓜長期旅居海外，曾進入哈佛學府就讀的他，被教授大讚：「聰明、固執、有自信」。

綜合外電報導，現年37歲的薄熙來之子薄瓜瓜，曾因家世顯赫而備受矚目，豈料薄熙來因2012年爆發的王立軍事件而受調查，薄熙來與妻子谷開來雙雙入獄，而後薄瓜瓜長期滯留海外就學、工作。

薄瓜瓜自1998年起赴英國求學，剛開始經由友人介紹，進入貴族寄宿學校學習，2006年時正式進入牛津大學就讀，攻讀哲學、政治、經濟，2010年畢業，其中的哲學獲得一等榮譽獎。然而，他在英國留學的這段時間，過著奢華生活，出入高檔餐廳、擁豪車、開派對、從事馬術活動等，引發不少爭議。

《紐約時報》也曾大幅報導，知情人士指出，中共高層對貪腐與奢華有一定的容許，但前提是避免曝光。而薄瓜瓜一連串高調的炫富享樂行為，違背了中共「紅二代」低調行事的潛規則，引發許多不滿，《紐約時報》甚至直言，薄瓜瓜的行為加速了薄家在中共政壇的沒落。

不過，許多朋友否認了他是花花公子，或成績不好的說法，並形容他非常慷慨。朋友說，他總是很快搶著買單，還曾大方分發2008年北京奧運會的門票。一位在中國大陸的朋友提到，薄瓜瓜回國時經常找他見面，並說：「他對中國社會的關心是根深蒂固並真實的。薄瓜瓜是個滿懷願景的人。當他喝醉時，就會談論一些重要的事。」

儘管薄瓜瓜擅長舉辦派對，但他在學業上卻處於困境。薄瓜瓜的教授們要求他參加一項「懲罰性考試」（penal collections）。幾位學生表示，他未能通過考試，並被停學一年。或許是因為如此，當薄瓜瓜準備要申請進入哈佛大學時，牛津大學的導師不願幫他寫推薦信。之後薄瓜瓜順利進入哈佛大學甘迺迪學院，研讀公共政策，並於2012年碩士畢業。

雖然有些人認為，薄瓜瓜早期在學業上有些散漫，但其他人卻認為，他後來對學業變得較認真，一位哈佛教授說：「根據個人接觸，我認為他是典型的英式學校產物，聰明、固執、有自信」，並透露薄瓜瓜在哈佛讀書時相對認真，還曾協助校方組織訪華活動。