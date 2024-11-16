遭大陸扣留在泉州圍頭港137天的澎湖「大進滿88號」漁船15日深夜安全回到西嶼鄉竹灣漁港，洪姓船長（左戴口罩者）在船東許國文（右）陪同下上岸。（許逸民攝）

遭大陸扣押4個多月的澎湖籍漁船「大進滿88號」，15日下午2時許在船東繳清21萬7000人民幣後，終獲得釋放，駛出圍頭港，並由在港區外等候的友船「大進滿8號」陪同趕回澎湖，於15日深夜11時50分順利抵達，比預定時間早了1個小時。

由於「大進滿88號」漁船遭大陸扣留137天，主、輔機長時間未運轉，可能有航安顧慮，加上天兔颱風侵襲，海峽海象轉趨惡劣，為確保「大進滿88號」安全返回澎湖，金馬澎分署第十三巡防區特派遣巡防艇前往接應，在昨晚8時13分於距小門西北方22浬處與其會合戒護，進港後並派遣岸際人力協助安全檢查，提供必要之協助。

不過，大進滿88號泊靠竹灣碼頭後，洪姓船長可能思家心切，面對外界詢問不發一語，並在女兒一旁撐傘下直接上車回家，探望一段時日不見的年邁母親，同時吃一下母親幫他準備的豬腳麵線過運。

船東許國文說，人平安、船平安就好，洪姓船長暫時不會出船，先在家享受天倫再說。

而澎湖縣議長陳毓仁，除了和擔任澎湖兩岸交流協會理事長的父親陳雙全，幾度赴陸營救外，昨天在廈門循小三通轉機回澎後，晚上也趕赴現場迎接大進滿88號漁船歸來。

陳毓仁說，他知道陸委會、海基會有出面溝通協調，但澎湖縣政府彷彿不聞不問，沒有看到出面關心和慰問。他強調，兩岸一定要有溝通管道，不然受害都是漁民、百姓。

雖然洪姓船長從頭到尾不發一語，扭頭就走，但陳毓仁也代替他特別感謝對岸，把他安置在酒店內，而非拘留所，行動未受太大限制，家裡寄去的藥也在第一時間交付給他，讓他慢性疾病獲妥善照顧。

大進滿88號是7月2日在大陸「伏季休漁」期間，越界捕撈小管時，遭大陸海警以違反「伏季休漁規定」、「在底拖網禁漁區線內違規拖網作業」，且「使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸」登船攔檢，押往泉州圍頭港留置，經前立委林炳坤和、議長陳毓仁父子多方奔走，丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工等4名船員，經大陸認定係聽從船長指示，情節輕微，在8月13日獲釋，並以陸漁船載至外海，由附近作業同船隊的「大進滿96號」接駁上船後返回澎湖。