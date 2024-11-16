New, four-team tournament for the 2025 All-Star game would consist of three teams of eight All-Stars each and the winner of the Rising Stars game, sources said. League officials discussed the concepts in a Competition Committee meeting on Friday. https://t.co/Yustl2bOi5 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 15, 2024

面對今年全明星賽東區隊211比186擊敗西區隊的誇張比數結局，NBA全明星賽勢必到了改變時刻，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞16日爆料，聯盟正在針對2025年全明星賽新賽制進行討論，很可能從原本傳統兩隊對決，改成4隊對抗的錦標賽模式。

全新的全明星賽制將分為3支全明星隊(各隊包含8名球員)，以及新秀挑戰賽獲勝球隊的4隊錦標賽進行，屆時將由第一隊出戰第三隊，第二隊出戰第四戰，勝者進入錦標賽的決賽，然後決定冠軍誰屬。

聯盟方面已經在今天跟球團老闆、管理階層、球員、教練與工會人員進行相關討論，以目前查拉尼亞得到消息來看，這種以快速淘汰賽為特點的4隊錦標賽方案，得到相當廣泛的支持，成為最有可能上路的全明星賽新賽制。

2025年全明星賽將於明年2月17日在舊金山進行，勇士當家球星史蒂芬柯瑞自然全程參加這次變革討論，甚至明年全明星賽將會繼續邀請柯瑞與約內斯庫進行三分對抗，還有可能加入克雷湯普生與WNBA火燙新秀克拉克。