47歲大陸男星黃曉明認愛網紅32歲葉珂後，女方爭議不斷；不但直播口出狂言，批伍佰、陶喆的歌猥瑣、丟人；過往黑料也不斷被挖出，包括和前夫的金錢、愛恨糾葛，以及疑似百萬打賞男主播。不但如此，葉珂還傳出懷孕、富婆人設被踢破等傳聞，讓她瞬間成為話題人物，最後葉珂退出網路圈滅火，但風波已經連帶影響黃曉明。他昨（15日）出席新片宣傳活動時，還為此鞠躬道歉，一度哽咽。

黃曉明昨出席新片《戴假髮的人》廈門首映活動，談到葉珂的爭議，黃曉明表示，「最近一些『亂七八糟』的事情，其實也挺困擾的，我挺難過的，但是沒有辦法。我覺得很抱歉，讓很多人擔心了。」黃曉明說，自己最擔心的就是怕耽誤這部電影，所以內心一直很忐忑，「大家給我的留言，我也都看到了，我自己也一定會處理好我自己私人的事情」。

黃曉明鞠躬後久久不肯起身，他抬頭後表情相當痛苦、自責。（圖／新浪娛樂微博）

黃曉明強調會努力把自己工作做好，拍更多好作品獻給大家，最後鄭重道歉：「我想再次跟大家說一聲對不起了」，接著深深一鞠躬致意。黃曉明語氣哽咽，而他鞠躬後久久不肯起身，身旁的人要將他托起來，黃曉明也搖頭拒絕。直到最後眾人相勸，黃曉明才抬頭，不過他表情相當難過，粉絲們看了不忍心，頻頻在台下喊「加油」、「你沒有錯」，給黃曉明鼓勵。

大陸男星黃曉明認愛葉珂後，女方黑料不斷。（圖／翻攝自微博）

黃曉明9月在微博認愛葉珂，原本是喜事一樁，結果1個多月就變調。之前葉珂直播時說伍佰的歌「猥瑣」，遭到網上狂轟。黃曉明出席活動時，卻還沒發現事情嚴重性，只回應「如果我的事情能讓大家樂呵一下的話，這也是一件很樂呵的事情」，不料一句話反而引起更大的怒火。如今葉珂退出網路圈，試圖平息爭議；至於她是否真的肚皮有喜，就等小倆口早日給答案。