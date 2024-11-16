近日有民眾看病時，發現該診所公告明年1月起掛號費將調漲至500元，引起各界討論。有網友驚呼這種收費水準，甚至比以前沒健保的時候還要貴，也有內行人分享，不少地區醫院的收費都沒有這麼誇張，甚至連長庚經營的區域醫院都更便宜，無言說「快笑死，去醫院看病比去診所便宜」。

醫療院所掛號費上限今年3月取消後，不少診所雖然立刻進行調整，但幅度大多在民眾接受範圍內，不料近日有民眾發現一間診所公告明年1月起掛號費將調漲至500元，引起討論。

一名網友在PTT八卦板表示，印象中小時候還沒有全民健保的年代，被爸媽帶去看醫生，打個1、2針加拿藥也只要400至450元左右，沒想到如今光掛號費就要收500元，但健保應該是幫助窮人看病，掛號費無上限簡直本末倒置，若加上每個月繳的健保費，看一次病等於要花1千多元，「全民健保乾脆廢掉好了，掛號費500比以前沒健保還貴了欸？」

其他人紛紛喊「問就是通膨啦」、「掛號費無上限，其實根本等於自費看病，真的不知道幹嘛繳健保」，不過也有人說「要是沒健保，開刀就沒便宜健保房住了，不能單說看診吧」、「現在的500元跟那年代的500元能比嗎？價值差多了吧，不能單純看數字而已欸」。

也有內行人指出，未來診所掛號費漲上去後，直接去地區醫院或是區域醫院看病還更便宜！他以長庚醫院舉例，土城掛號費150元、未轉診部分負擔240元，看一次診390元；桃園掛號費150元、未轉診部分負擔80元，看一次診230元；鳳山掛號費70元、未轉診部分負擔80元，看一次診甚至只要150元，讓他狂酸「快笑死，去醫院看病比去診所便宜，桃園長庚才收你230是有甚麼好不滿？嫌診所收500貴不會去長庚看喔！」