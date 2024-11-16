以往市場普遍認為Android手機跌價速度快、保值性不佳。然而，近期摺疊手機深受消費者喜愛，多款Android摺疊機二手回收價格飆漲，最高漲幅達3倍，最昂貴機型回收價逼近 1.8 萬元。

根據傑昇通信統計，自8月至 10 月的二手機回收增值數據顯示，摺疊手機回漲幅度顯著。其中，小米首款小摺疊機MIX Flip，8月時殘值僅約3000元，但本月回收價格已飆升至9380元，漲幅高達3倍，榮登回收增值冠軍寶座。

Google Pixel 9 Pro Fold也表現亮眼，8月初回收價格僅10110 元，10月份已漲至27850元，增值金額17740 元，幅度高達175%。

此外，三星Galaxy Z Fold 6的256GB回收價格也上漲5270元，漲幅約25%，來到26660元，連第一代Galaxy Fold的回收價格也翻倍，從1180元漲至2900 元，讓舊摺疊機的身價水漲船高。

傑昇通信分析指出，Google Pixel 9 Pro Fold 和 Galaxy Z Fold6等旗艦摺疊手機售價居高不下，令許多消費者望而卻步。因此，不少人將目光轉向二手市場，尋求價格較為親民的摺疊手機，也反映了國內消費者對摺疊手機需求逐漸攀升。

據傑昇通信觀察，受惠於雙 11 促銷活動的汰舊換新潮，10月二手機市場的回收量較9月大幅成長1.8倍。在回收市場的競爭中，Apple的 iPhone系列仍穩居榜首，市占率高達 75.5%。Samsung 以 11.4% 的市占率位居第二；而 OPPO、ASUS 和 vivo分別以3.8%、1.7%和 1.6%市占率緊追在後。