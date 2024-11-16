國外學醫回國的「波波醫師」爭議延燒，一名網友在社群發文指出，高中有位同學常常炫耀父親開診所月收入7、80萬，還到處宣揚「未來要到波蘭讀醫」。最近波波醫師爭議再起，原PO上網查了一下，發現那位同學的兄弟姊妹全都到波蘭讀醫學系、牙醫系，有的已經回國到家裡診所執業，讓他驚呼恐怖。

原PO在Dcard發文表示，記得以前高中的時候，班上有位同學很喜歡宣揚自己未來要到波蘭讀醫學系，一天到晚炫耀爸爸開診所每個月賺7、80萬，稱只要花錢就能到波蘭讀醫學系，然後回台灣當醫生。

原PO表示，那時候聽了只覺得羨慕，直到最近出現波波醫師爭議，他才想起這件事，上網查詢後嚇了一跳，原來那位同學的哥哥、姊姊、弟弟、妹妹全都到波蘭讀醫學系和牙醫系，有的甚至已經回台灣到爸爸的診所執業了。

原PO直言，該名同學以前高中成績普通，考試常常作弊，後來在國外讀書也是整天玩樂，「這種波波醫師回來台灣當醫生，究竟要害死多少人？」

貼文引發討論，許多網友留言酸「人家的技能是投胎」、「認識一些波波，都不只是廢而已，個性也超爛，簡直就是有錢的8＋9」、「我看病時，台大醫生和其他醫學院出來的，就感受到明顯差異了，更何況是波波醫，真的無法想象。」