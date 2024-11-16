新華網16日報導，中國大陸截至目前累計培育專精特新中小企業超過14萬家、專精特新「小巨人」企業1.46萬家，形成300個中小企業特色產業集群；累計建立20多個中小企業領域雙多邊對外合作機制，設立15個中外中小企業合作區。2023年，大陸日均新設企業2.7萬戶，中小企業總數超過5700萬戶。

第十九屆中國國際中小企業博覽會15日在廣州開幕式上，啟動了「一月一鏈」中小企業融資促進大陸全國行活動，發布了《中小企業數位化賦能專項行動方案（2025—2027）》和2024年度大企業技術創新需求榜單，組織47家產業鏈鏈主企業與專精特新中小企業簽署合作協定，意向採購金額達近千億元人民幣。

本屆博覽會由工業和資訊化部主辦，會期4天，設立主題展和專業展，總展位數近2800個，以「加強合作，擴大交流，互利共贏，攜手發展」為主題，同期舉辦網上中博會、中小企業數位化「鏈式」轉型、中小企業產業集群對接活動、中小企業國際科技成果對接活動等配套活動。

中國國際中小企業博覽會自2004年舉辦以來，致力於為中小企業搭建「展示、交易、交流、合作」平台。