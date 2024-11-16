外傳前總統蔡英文將於下周訪問加拿大，大陸外長王毅在會見加國外長趙美蘭（Melanie Joly）時強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，希望加方充分認識其高度敏感性，切實恪守一個中國原則，同時呼籲加方取消對中國產品的歧視性限制措施。

據大陸外交部消息，王毅當地時間15日在秘魯首都利馬會見趙美蘭時表示，中加擁有廣泛共同利益，不存在根本利害衝突。希望加方與中方相向而行，客觀理性看待中國發展，多做有利於雙邊關係發展、有利於增進人民了解信任的事情，讓兩國之間多一些合作，少一些分歧。

加拿大政府此前公告，對自中國進口電動汽車加徵100％附加稅於10月1日正式生效。對此，王毅指出，加方對中國電動汽車加徵高額關稅，違背自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展。加方應切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。

王毅強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，一個中國原則是國際社會的普遍共識和二戰後國際秩序的重要組成部分，不容挑戰。希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。

消息指，趙美蘭表示，加方堅持一個中國政策，致力於推進加中關係發展。願與中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合會（APEC）等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。

路透此前引述兩名外交消息人士報導，前總統蔡英文擬於下周訪問加拿大，並在哈利法克斯國際安全論壇發表演說。對此，大陸外交部發言人林劍14日回應稱，中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，堅決反對任何台獨分子以任何名義「竄訪」中國的建交國。