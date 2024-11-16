台灣金聯前任董事長施俊吉任期未滿「被請辭」，新任董座呂政璋上任3天即請辭，引發外界討論，總統府秘書長潘孟安證實，認識也有推薦呂，但否認總統賴清德震怒。國民黨立委羅智強直言，潘孟安的說法有兩種可能，一種是潘、賴都知道也滿意呂政璋的背景，那就是酬庸，另一種就是潘孟安隻手遮天、欺上瞞下，但賴沒震怒就更可能是第一種，潘孟安陷賴清德不義。

台灣金聯呂政璋上任3天就請辭，潘孟安昨坦言，認識也有推薦呂。至於傳出賴清德震怒該人事案，潘孟安則否認，「不要看圖說故事」。

羅智強昨接受廣播節目《POP大國民》專訪，對於呂政璋的人事爭議，他直言「潘孟安應該要下台，才能對賴清德負責」，潘孟安的說法，透露這件事可能有「兩個版本」。

羅智強指出，第一種版本是潘孟安承認自己向賴清德總統推薦呂政璋，而且否認賴清德震怒，那等於潘孟安對呂政璋的「背景」應該「完全知道」，如果這樣的話，那等於賴總統明知道呂政璋情況，還硬要趕走施俊吉，換人上架。

至於另一種版本，羅智強直言，就是潘孟安從頭到尾「欺上瞞下」，騙了賴清德、瞞了卓榮泰，自己隻手遮天佈局了這項人事。

對於兩種可能狀況，羅智強說，可以解讀一種是賴清德很滿意潘孟安的安排、另一種就是潘孟安自己幫賴清德背了這個鍋。從脈絡來看，這兩種版本，比較傾向是第一種版本，就是「最糟糕」的酬庸。而潘孟安稱「賴清德沒有震怒」，這不是陷賴清德不義嗎？