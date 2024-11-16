大陸央視網16日報導，中國大陸國家主席習近平當地時間15日向在利馬舉行的亞太經合會（APEC）工商領導人峰會發表題為〈把握時代大勢 共促世界繁榮〉書面演講。

習近平指出，亞太國家深度融入經濟全球化，成為一榮俱榮、一損俱損的利益共同體、命運共同體。同時，世界進入新的動盪變革期，經濟全球化面臨逆水行舟、不進則退的嚴峻考驗。亞太經濟何去何從，需要作出抉擇。

習近平表示，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，雖然遭遇過逆風和回頭浪，但其發展大勢從未改變，以各種名目執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。越是困難時刻，越要堅定信心。要正確引導經濟全球化方向，攜手推動普惠包容的經濟全球化，推動經濟全球化進入更有活力、更加包容、更可持續的新階段，更好惠及不同國家、不同群體。

一是堅持創新驅動，推動世界經濟強勁增長。堅持科技成果造福全人類理念，幫助開發中國家加強科技能力建設，助力知識和技術全球流動。

二是堅持與時俱進，推動全球經濟治理體系改革。堅持共商共建共用原則，不斷提升全球南方的代表性和發言權，確保各國在國際經濟合作中權利平等、機會平等、規則平等。推動構建開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。

三是堅持以人為本，推動解決發展失衡問題。世界繁榮穩定不可能建立在貧者愈貧、富者愈富的基礎上，各國共同發展才是真發展。要走以人為本、發展更加平衡、機會更加均等的經濟全球化之路，讓不同國家、不同階層、不同人群共用發展成果。

習近平強調，過去30年，亞太地區經濟保持了強勁增長，創造了舉世矚目的亞太奇蹟。亞太的成功源於始終致力於維護地區和平穩定，始終堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，始終順應經濟全球化大勢、堅持互利共贏和相互成就。亞太地區要繼續做推動經濟全球化的火車頭，守正創新，擦亮開放亞太、包容亞太的金字招牌，打造綠色亞太、數位亞太的新招牌，推動構建亞太命運共同體，打造亞太發展的下一個黃金三十年。

習近平指出，中國將全面深化改革，繼續為全球經濟注入強勁動能。中國有充足信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。中國將推動高品質發展，因地制宜發展新質生產力，推進高品質共建一帶一路，繼續引領世界經濟提質增效。中國將堅定不移走綠色發展之路，繼續為全球綠色轉型提供重要動力，為全球應對氣候變化作出重要貢獻。中國將建設更高水準開放型經濟新體制，推出更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網路，繼續和世界分享中國發展機遇。