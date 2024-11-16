資深男星李興文以拍軍教片「報告班長」系列走紅，剛正不阿的正直形象深植人心，曾坦言個性相當大男人的他，其實私下對老婆疼愛有加。日前正逢夫妻倆相識41年的日子，他也罕見放閃曬恩愛，並且感性表示：「妳給我的幸福比我給妳的多太多了」，讓眾人為之動容。

57歲的李興文在臉書PO出一系列跟老婆從年輕到老的合照，只見兩人總是對著鏡頭露出一抹微笑，可見相當珍惜相伴彼此的時光，他也罕見向老婆公開告白：「認識第41周年！妳在我身邊的日子總是讓我感到幸福，謝謝妳的陪伴」，接著道出心中對於幸福的定義：「你累了，有人心疼你；你病了，有人照料你；你老了，有人陪伴你」。

李興文回憶起30年前時，兩人僅是選擇低調登記結婚，並沒有進行宴客，當時允諾妻子：「我會給你幸福的」，沒想到如今卻感到妻子給予自己的幸福，比自己給的還要多太多，讓他不忘向妻子表示：「感恩你，觀世音菩薩保佑」，看得出來對於老婆心懷滿滿的感激之意。據悉，李興文和老婆17歲就相戀，如今牽手走過30個年頭，不過內心始終有個愧疚，就是沒有給老婆一場盛大的婚禮。

李興文婚紗照。（圖／中時資料照）

PO文曝光後，吸引將近4萬人按讚，網友也紛紛留言獻上祝福：「這就是真愛，要幸福喔」、「人生就是要這樣，永遠幸福快樂」、「祝福興文哥跟大嫂恩愛相守一輩子」、「祝福你們長長久久一輩子」、「幸福的人生互相扶持，少年夫妻老來伴的最佳典範」。

李興文演出軍教片「報告班長」系列走紅，右邊為同劇演員楊慶煌。（圖／中時資料照）