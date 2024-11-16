受天兔颱風影響，近日西半部地區空氣品質糟糕，雖然今（16）日各地開始降雨後情況有所好轉，不過環境部部長彭啟明提醒，明（17）天起東北季風增強，至下周四（21日）為止持續影響台灣，中南部地區位於下風處，空氣品質恐到橘色提醒等級。

彭啟明今日在臉書表示，因為風向轉變加上雲雨帶靠近的關係，各地開始準備下雨，空氣品質也逐漸好轉，今日受颱風及其外圍環流影響，竹苗以北擴散條件較差，污染物較容易累積，空氣品質多雲橘色提醒至普通等級，提醒北部地區的敏感族群減少在戶外進行劇烈活動。

彭啟明提到，下周日（17日）起東北季風增強，至下周四為止台灣周邊環境風場為東北風，而中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，空品多為普通至橘色提醒等級。

營養醫學醫師劉博仁也提醒，霧霾嚴重的情況下，民眾外出一定要記得戴口罩，尤其最好不要在戶外跑步，否則無法養身健體，還可能增加身體的發炎狀況，「不要逞強，這種空氣品質對於肺部的殺傷力非常大」。