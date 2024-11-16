世界先進2014年3月宣布斥資約21.8億元，收購台塑集團南亞科旗下晶圓代工子公司勝普，並接手勝普向南亞科承租、位於桃園蘆竹南亞錦興廠區的8吋晶圓廠與機器設備、零組件及存貨，同年7月完成交割、成為世界先進晶圓三廠。

由於南亞錦興廠區供電系統設備異常，位於該廠區的世界先進晶圓三廠11日中午12點10分電力短暫中斷，並於12點34分恢復供電。公司即刻採取措施，全面進行復工，並於第一時間通知受影響的客戶。

世界先進表示，公司以謹慎態度採取嚴格的晶圓生產檢驗措施，在確保出貨產品品質優良無虞下，晶圓三廠業已恢復正常營運。預估此次停電事件將影響部分晶圓出貨及成本，公司正與客戶緊密合作，全力補足相關晶圓、控制成本，以降低對營運影響。

因此，世界先進維持2024年第四季營運展望不變，即晶圓出貨量將季減約10～12％間，但毛利較高的電源管理晶片（PMIC）需求穩健，將帶動平均售價（ASP）季增3～5％，毛利率估略降至27～29％，並將額外認列約占營收3～4％的長約收入。