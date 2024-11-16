中國大陸外交部16日消息，中國大陸國家主席習近平當地時間15日在利馬出席亞太經合會（APEC）領導人非正式會議期間會見紐西蘭總理拉克森。習近平稱，中方願與紐方一道，繼續發揚「爭先」精神，共同打造相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐關係，助力各自國家發展。拉克森強調，將致力於不斷深化紐中全面戰略夥伴關係，堅定恪守一個中國政策。

習近平指出，10年前他訪問紐西蘭，雙方決定建立中紐全面戰略夥伴關係。10年來，中紐關係保持健康穩定發展勢頭，有力增進了兩國人民福祉，值得倍加珍惜。中紐兩國同為亞太地區重要成員，經濟互補性、互惠性強，雙方沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，應該把彼此視為機遇和夥伴，而不是挑戰或威脅；應該冷靜務實地管控分歧，而不是讓分歧定義兩國關係。中方願與紐方一道，繼續發揚「爭先」精神，共同打造相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐關係，助力各自國家發展。

習近平強調，中方支持兩國地方、青年、媒體、學者等各界通過各種方式加強交流，夯實兩國人民友好基礎。中方已經將紐西蘭納入免簽範圍，歡迎更多紐西蘭朋友到中國工作、旅遊。中方願同紐方加強在聯合國、亞太經合會、世界貿易組織等多邊架構內協調合作，共同維護亞太地區乃至世界的和平與穩定。

拉克森表示，中國是一個偉大的國家。習近平主席成功訪紐10年來，兩國關係發展得很好，兩國人民之間的紐帶十分強勁。紐方致力於不斷深化紐中全面戰略夥伴關係，堅定恪守一個中國政策，願同中方保持高層交往，全面深化經貿、綠色發展、應對氣候變化等各領域交流合作，期待同中方加強在亞太經合會等多邊機制內的溝通協作，共同維護區域貿易的自由和開放，促進地區的繁榮與發展。蔡奇、王毅等參加會見。