有民眾在網路上PO出影片，表示日前搭乘機捷時，一名男子行為怪異，不僅會直盯著女乘客，還大膽地彎腰看女性的胸腰腿等部位，讓人渾身不適。影片曝光後，許多民眾紛紛表示遇過該名男子，指出男子曾經出沒北捷，且專門看穿短褲、短裙的女生，提醒大家留意。對此，桃園市警察局捷運警察隊表示，已掌握該男子身分，後續偵處，加強防制，以遏制類似案件發生。

一名女網友昨（15）日在社群平台Threads貼出一段影片，表示「大家拜託請小心這個噁男！」她說自己搭機捷時正在滑手機，突然被影片中的男子撞到，後來就見到男子直盯著正在睡覺的女乘客的腿，甚至彎腰蹲下來看，明顯就是在看女生的底褲，原PO表示，男子還用各種不同角度偷窺，原PO直接將對方擋住，直呼「我真的覺得很噁心！我當下真的很想直接跟他說看夠了嗎，但是我真的沒有膽很擔心被他攻擊，我心跳跳超級快」。

原PO事後表示，覺得超級愧疚，認為自己為什麼不勇敢一點阻止，因此將影片貼出來提醒大家保護自己。

影片一出，許多人紛紛表示見過同一位男子，指出男子不僅在桃園機捷，還曾經在北捷出沒，「我之前在機捷有看到他2次！他真的很恐怖，他專門看穿短裙短褲的女生！上次看到他是去年暑假，沒想到過了一年他還在做同樣的事」、「暑假那段時間，我搭捷運橘線從迴龍發車去東區，他從丹鳳站上車，有一個女生頭靠著玻璃牆睡覺，真的跟短片一樣，他一直盯著人家看，人還靠玻璃牆另一邊偷看人家胸部」。

對此，桃園市警察局捷運警察隊表示，警方已掌握身分，後續偵處，加強防制，以遏制是類案件發生。另外已請各轄線分隊警力加強車廂及站體巡守，捷運公司保全亦加強巡守站體，共同執勤以防止上述情事發生，捷警隊與桃捷公司，均有就於機場捷運路線上涉犯性騷擾、妨害秘密、違反刑法、涉違法或精神異常人士，造冊列管以利警察及捷運站務及保全人員第一時間辨識並妥善處理。

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