韓國總統尹錫悅當地時間15日在秘魯首都利馬與大陸國家主席習近平舉行會談時表示，韓國在安全、經濟、文化、人員交流等諸多領域與中方密切合作，希望兩國本著相互尊重、互利互惠的原則，進一步深化戰略合作夥伴關係。而據韓媒報導，韓中元首就加快雙邊FTA服務投資談判達成共識。

據韓聯社報導，尹錫悅表示，當前全球安全與經濟秩序面臨大動蕩，面對北韓不斷發起挑釁、烏克蘭戰爭持續、俄「朝」（北韓）開展軍事合作等諸多挑戰，韓方願與中方一道攜手維護地區和平穩定，保持緊密溝通與合作。

去年曾在亞太經合會（APEC）峰會期間與習近平交談的尹錫悅表示，兩年前雙方在峇里島舉行會談時，我們就推動韓中關係發展進行了具有建設性的對話。很高興看到雙方基於既有共識，借5月韓中日峰會等機會積極開展交流。

尹錫悅指出，韓中建交30多年來，經濟合作是韓中關係發展的主軸，韓方願與中方一道進一步深化經濟合作，惠及兩國民生。尹錫悅還表示，韓半島乃至地區和平繁榮事關韓中兩國的共同利益，我願意在今天的會談上與習主席就雙邊合作事宜深入交換意見。

習近平則指出，很高興時隔兩年再次見到尹總統。過去兩年國際及地區形勢發生很大變化，中韓關係保持穩定發展的態勢。習近平強調，不管形勢如何變化，兩國應堅守建交初心，堅持睦鄰友好方向，堅持互利共贏，充分發揮地理相近、人文相通、經濟相融的優勢。

習近平表示，中方願與韓方一道，深化交流合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展，給兩國人民帶來福祉，為地區繁榮穩定發揮重要作用。為此，我願與總統先生一道努力提供指引。