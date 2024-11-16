曾在《步步驚心》中演出「八爺」的鄭嘉穎，2018年與小他22歲的女星陳凱琳結婚；兩人婚後趕進度，5年生下3個兒子。不過最近內容農場狂傳「陳凱琳含淚宣布離婚」等震撼內容，昨(15日)陳凱琳出席活動被問此事表示很無奈，指可能有人想要炒作製造話題和點閱率，她出道11年已經見怪不怪。

近日有不少網路謠言，指鄭嘉穎和陳凱琳婚變，還有關鍵字「揭鄭嘉穎真面目」上了熱搜。據港媒報導，陳凱琳昨出席超市站台活動，澄清離婚傳言都是子虛烏有，她不會特別點進去看，「可能有人想製造話題，這不是事實」，笑說可以順便練習加強EQ。

陳凱琳和鄭嘉穎最近傳出婚變，女方現身否認。（圖／翻攝自ghlchan、kevincheng_official IG）

陳凱琳說，不讓這類新聞影響心情的主因就是不看花邊新聞，以免影響情緒，身為3寶媽的她更分享教孩子的方法，她注重讓孩子自己解決問題，「當兒子發生爭執時，父母第一時間不去介入」，好讓小孩學會自己溝通處理。

鄭嘉穎、陳凱琳育有3個小孩。（圖／翻攝自ghlchan、kevincheng_official IG）

33歲的陳凱琳去年初生下小兒子後，一度被指「瘦」過頭，雙頰凹陷，今年4月她出席活動宣布要封肚，當活動上出現「舞獅」，傳聞摸舞獅的不同部位會招來男孩或女孩，她則求饒表示不想再生，會避得很遠，笑說平時生活常被3個兒子欺負，沒有想要再生女孩及滿「好」字。