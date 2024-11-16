波波醫師爭議近日引起各界討論，衛福部遭疑大開後門，衛福部長邱泰源則表示，家人全都是本土醫師，因此不會特別支持哪個立場，不過胸腔科醫師蘇一峰酸，波波醫師的父母也幾乎全都是擁有本土醫學學歷的醫師，嗆衛福部不要再避重就輕，應針對民眾訴求好好回應。

日前一張波波父母LINE聊天群組截圖流出，網傳波波父母稱「衛福部是支持我們的」，互相打氣要團結成為衛福部最堅強的後盾，消息引爆討論，邱泰源面對此爭議則稱，自己的家人都是本土醫師，不會特別支持哪一方立場，單純想解決社會問題。

對此，蘇一峰在臉書表示，邱泰源自稱有本土醫師學歷，不會力挺波波醫師，「其實偷偷告訴你一個秘密，波爸波媽也全部都是本土醫學學歷！」

蘇一峰說，衛福部面對波波醫師議題始終避重就輕，希望衛福部勇敢回答3個問題，分別是目前已經執業的波波，學歷要不要公布；目前有一千多名波波，只要實習通過就進來了，要怎麼把關：一千多名波波過去學歷認證違法瀆職，沒有按照106年的學歷認證共識去認證，這部分違法瀆職要怎麼處理。