台灣人愛喝咖啡，長期下來也是一筆花費，一名女網友分享，好市多最近舉辦咖啡特展，其中一款限定濾掛咖啡比外面賣的還便宜，平均1杯不到9元，賣場有試喝活動，她喝完直接搬10箱去結帳，打算分送給家人。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，昨天在中和賣場看到有咖啡特展，現場也有試喝活動，其中一款雀巢金牌濾掛咖啡非常划算，一盒399元，裡面有3種口味、共45包，平均1杯咖啡不到9元。

原PO常常喝濾掛咖啡，她說外面賣的便宜一點也要12元左右，「就好市多有本事，1包10元有找」，而且這款綜合口味的只有咖啡特展才有賣，活動到11月24日，她當場搬了10盒放到購物車，打算買給親友。

一名女網友趁咖啡特展，搬了10箱濾掛咖啡回家。（翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光引起討論，不少同好表示也很愛喝這款濾掛咖啡，常常在官網或電商買，都沒有好市多的便宜，「一次買10盒好狂，不過這樣省超級多」、「最愛柑橘果香的，喝起來很順口」、「太棒了，剛好家裡要補貨。」

但也有咖啡愛好者直言，「咖啡還是現磨的好喝，濾掛的我不行」、「先不說口味普不普，這個真的沒有囤貨的必要，放越久味道越差。」