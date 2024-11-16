國民黨立委李彥秀。（資料照）

總統府祕書長潘孟安坦言，他認識並也有推薦就任三天就閃辭的台灣金聯董事長呂政璋，不過賴清德總統並沒有震怒。國民黨立委李彥秀認為，潘孟安一肩扛起有止血、避重就輕的味道，這次事件，嚴重影響賴清德聲譽與民進黨政府形象，讓政治戰火燒到賴，顯然是不適任秘書長。

李彥秀直言，賴清德身兼民進黨主席，但是黨秘書長林右昌在「罷樑事件」、府秘書長潘孟安在「呂政璋人事案」上接連出包，不但沒有幫賴清德分憂解勞，還讓政治戰火燒直接燒向賴清德，顯然林右昌與潘孟安不僅不及格，更是不適任的秘書長。

李彥秀指出，潘孟安承認認識呂政璋，也有推薦人事案，對照週三財政部長莊翠雲在立院答詢時表示，「不認識呂政璋，都是看履歷資料」，以及日前行政院長卓榮泰在立院為呂政璋背書，並公開表示「人事案是院內決定的」，根本就是天大的政治笑話，總統府秘書長大喬人事，行政院長、財政部長，淪為聽命辦事的小弟，滿朝盡是賴友友的背後，竟是如此荒唐的運作邏輯。

李彥秀觀察，呂政璋人事爭議，昨天潘孟安一肩扛起，頗有「切割止血」，避重就輕的味道，論資歷、論輩份，卓榮泰遠在潘孟安之上，對於潘孟安的真情推薦，卓榮泰為什麼要乖乖埋單？甚至在立法院公開為呂政璋背書？究竟是潘孟安上下其手、假傳聖旨？還是潘孟安真的是傳達上意、奉命喬事？給外界留下更多的問號與想像。

李彥秀也直言，呂政璋事件，嚴重影響賴清德聲譽，與民進黨政府形象，呂政璋辭職時丟下一句「台灣政治比國際商業複雜」更令人瞠目結舌，荒腔走板的人事案，潘孟安還大言不慚的要外界不要看圖說故事，潘孟安如果不願負起政治責任，賴清德就要概括承受。