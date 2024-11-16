立法院院會昨（15日）處理《NCC組織法》修正草案，藍白以人數優勢表決三讀通過，更明定新法自12月1日施行，當天就讓代理主委翁柏宗下台。在昨日的院會中，由於鍾佳濱在院會中批在野杯葛人事權，不讓新牧師上工，也不讓老牧師繼續敲鐘，就是要讓NCC癱瘓停擺；輪到國民黨立委羅智強發言時，忍不住回擊「敲鐘論」，並諷刺地說「不如去開山當住持大師，去敲鐘快一點」。

在各黨團推派發言時，羅智強表示，剛剛鍾佳濱委員提出「敲鐘論」，不如去開山當住持大師，去敲鐘快一點，當立法院敲鐘叫NCC委員不得延任要下課，「就有一個囂張民進黨叫翁柏宗鐘響不用下課，繼續上課上班到開心為止，要上萬萬年都沒關係，因為大民進黨當靠山，這就是鍾佳濱的敲鐘論！」

羅智強氣憤地說，如果不是因為民進黨是個「槓子頭」政府，今天在野黨沒這麼無聊，在審NCC組織法第16條、要修法訂「防小人條款」，立法院上個會期就已修法通過NCC任期展滿不得延任，翁柏宗等NCC委員依法應在7月31日卸任，可是民進黨就是為了要跟立法院對幹，所以繼續叫翁柏宗延任，還代理主委。

羅智強續指，立法院就是為了不讓行政院鑽行政命令的法律漏洞，因此在野黨修法增列「113年12月1日施行」的「日出條款」，也就是說翁柏宗可以下課了，不必再去鑽法律漏洞，立法院立的法就是代表國家憲政，豈容你們（民進黨）踐踏！他更直言，「NCC根本是民主憲政之恥」。

羅智強也提到，有個新聞指出「NCC21連敗、罰中天千萬有四成已被撤銷了，法院認證濫罰480萬，我從沒見過一個行政機關打宮司一直輸的啦，NCC真的夠丟臉的了，這樣的NCC還想違法延任，門都沒有！」說完現場則是出現一片掌聲。