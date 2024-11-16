年過6旬的李金雀投入社區老人關懷、社造30年，也透過收集種子，帶領社區成員巧手打造種子文創品，日前在321巷藝術聚落展售，一名女孩駐足良久，對她吐露「阿嬤」故事。原來，女孩阿嬤在世時曾在社區受她啟發籌辦生前告別式，與家人一一道別，9年後，女孩來到李金雀面前，笑著感謝她及社區給予阿嬤的美好，兩人哭成一團。

「我萬萬沒有想到，這個孩子一直記得這件事，9年後還專程回來找我，很感動！」南區國宅社區總幹事李金雀一直致力陪伴、關懷社區長者，她也秉持要將各種學習與生活教育，落實社區當中。她回憶，曾找老師來跟社區長輩們討論，如果有一天離開人世，要怎麼提早做好準備，不要帶著遺憾離世，當時阿嬤就是台下的學生之一。

不論早年或現在，這樣的議題其實很難想像長輩們可以接受，但讓她意外的是，這位阿嬤後來牢牢記住這件事，後來阿嬤離開社區，搬去跟兒子同住，但生前特別為自己舉辦了一場告別式，邀請親朋好友相聚，然後跟大家好好道別，也讓很多長輩上了震撼又溫馨的一堂課。

生命影響生命，正能量的循環也一直上演。李金雀說，最近社區種子工作坊配合台灣設計展，前進321巷藝術聚落擺攤展售，有個女孩在攤位前駐足良久，但女孩始終靜靜看著社區成員跟客人互動，直到後來才對她說，「我阿嬤是某某某，我今天是特地來看妳們的！」

女孩一吐出阿嬤的名字，李金雀立刻湧現回憶，兩人一起分享阿嬤過往點點滴滴，說著笑著、最後哭成一團。

臉上總是掛著笑容的李金雀秉持人生有目標、生活就有希望，她不只身體力行，也鼓勵社區長輩都要有自己的興趣；她除了帶領社區發光發熱，也一路進修取得碩士學位，一如自己最喜愛的「種子」般，傳遞美好的正能量與善念，圓滿更多人的人生！