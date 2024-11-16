2024陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽日前成績揭曉，龍華科技大學觀光休閒系學生團隊由老師何鈺櫻指導，共囊括2金2銀，學生吳倩芸在「綠色餐飲海報設計組」獲得評審團最高分，奪下金牌，同學劉逢立、余品函獲得銀牌；劉逢立並在「創意客家飲調有酒精組」項目榮獲金牌，觀休系學子精湛技藝技壓群雄，表現非常優異。

由新北市客家事務局指導辦理的2024陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽，自2016年起迄今已連續9年，今年並在傳統客家餐飲基礎上融入綠色低碳概念，為國內餐飲賽事樹立新標竿，吸引全國21所大專院校與國高中職，共計161位選手熱情參與，競爭激烈。

今年競賽項目包含「創意客家飲調組」、「創意客家廚藝組」、「創意客家餐桌布置組」、「創意客家客房造型組」及「綠色餐飲海報設計組」等五個組別，其中「綠色餐飲海報設計組」為今年新增項目，設計方向除須契合客家餐飲文化，並強調採用當地當令食材、減少添加物使用、減少資源耗損與浪費等，結合客家愛物惜物精神，建立低碳永續飲食的美味關係。

奪下「綠色餐飲海報設計組」金牌的龍華科大觀休系學生吳倩芸，以客家粄條結合客家小炒為架構，進行食材大改造，以稍微酥炸的米粉取代粄條，加上有機韭菜、清爽洋蔥、香菇、辣椒及無漂白蝦米炒香後，盛裝在酥炸米粉上，再以川燙過的山蘇葉鋪底，最後淋上桔醬，完全解構傳統客家粄條與客家小炒，建構出一份色香味與口感俱全的創新料理「桔香粉絲」。

獲得銀牌的觀休系余品函，也是以客家小炒為基礎，在客家傳統油鹹香之外，伴隨川燙的筊白筍與青椒切絲鋪底，在實用小炒時，可以分別各吃一口，或拌在一起享用，讓傳統油鹹香增添清爽，尤其是小炒中的三層肉搭上青椒絲，清新風味令人垂涎，一口接一口，選手在練習過程中一語道出「一盤不夠，再來一份嗎」，師生將其比賽作品命名為「清炒來一客」！

創意客家飲調有酒精組，獲得金牌的是觀休系同學劉逢立，此次競賽主題是「酸柑茶」與「玉泉金香葡萄酒」，兩個主題對劉逢立來說都挺陌生，起初一試酸柑茶就想放棄，如何對這個空白的風味產生連結進而進行調合，確實花了很多時間去嘗試，最終產出覺得滿意，而且喝了還想續杯的「九橘下半」。

何鈺櫻說，一開始評審對於吳倩芸創新料理「桔香粉絲」做法與客家小炒完全不相干，也產生相當質疑，經由同學解說後，評審終於完全認同，吳倩芸畢業自永平工商餐飲科，餐飲技藝扎實，高中時期更是演講比賽常勝軍，本次競賽充分發揮其導覽解說功力。

而劉逢立同樣畢業於永平工商餐飲科、余品函則自振聲高中電子商務科畢業，三位選手藉由平時調飲練習及餐食的生活經驗，共同討論並努力練習製作比賽作品，何鈺櫻並引導學生從生活中帶入綠色飲食觀念與元素，養成永續綠餐的日常，一起朝永續綠色生活前進。

龍華科大觀休系主任林昕翰強調，系上落實理論與實務相結合，積極鼓勵同學參加各類競賽，師生從課程產出實作成果與競賽成績，印證教師團隊的專業與學生優秀表現；而系上透過教學、競賽及與產業合作，帶領同學在專業知識與技能上不斷磨練，透過廣度的教學，拉高學生視野，厚植實力，才有夢想起飛的能力！

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