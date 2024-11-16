好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）15日於「美國優先政策研究所」（AFPI）晚宴上發表簡短演說，在介紹總統當選人川普（Donald Trump）時，稱他如「喬治華盛頓第二」，還把他比作電影主角洛基（Rocky Balboa）。

《福斯新聞》（Fox News）報導，經典拳擊片「洛基」（Rocky）主角席維斯史特龍15日在佛州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的活動中盛讚川普，並提及他所飾演的電影角色「洛基」，是如何「經歷蛻變，並改變生活，就像川普總統那樣」。

他說：「當喬治華盛頓（George Washington，美國開國元勛）保衛他的國家時，他並不知道自己要改變世界，因為如果沒有他，你可以想像世界會是什麼樣子。你猜怎麼著？我們有了第二個喬治華盛頓，恭喜！」

從網路上流傳的影片可見，席維斯史特龍語畢後，現場奏起美國鄉村音樂家葛林伍德（Lee Greenwood）的愛國歌曲「天佑美國」（God Bless the U.S.A.），接著川普便登台演說，兩人緊握雙手，充滿力量與堅定，互相表達尊重與友好。

相較之下，另一位動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）則對川普有諸多批評，阿諾指出，川普在造勢會「把美國稱為世界的垃圾桶」等極端言論令他憤怒，因此他決定，要在這次大選中支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。