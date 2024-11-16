院長詩作藏深意！韓國瑜「人氣爆發」紀念酒太搶手 媒體人陳鳳馨曝成功原因 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜上任後首款立法院紀念酒炙手可熱，連民進黨立委辦公室都搶著訂購，立法院日前宣布紀念酒正式量產，各立委辦公室單月訂購數，是過去一整年度的總和，反應熱烈，該款紀念酒也特別附上印有韓國瑜院長詩作的裝飾頸標，更顯別緻。對此，媒體人陳鳳馨表示，紀念酒熱銷代表韓國瑜的人氣爆發，而且也成功把國民黨不敢碰的象徵符號放出來，

立法院日前發布新聞稿，公布紀念酒正式量產，在正式量產的紀念酒瓶身上，皆附上印有院長詩作的裝飾頸標，「一掬高粱獻醴，敬天地；通身梅花風骨，致人和。玲瓏剔透本初心，醇韻流芳濟生民。舉一杯，國泰民安、傾一盞，萬世太平。」頸標正面、背面則有梅花圖案點綴，內外皆與象徵風骨貞潔的國花—梅花巧妙串聯，玻璃晶透、曲線俐落的瓶身設計，顯現純粹透明的酒體，分別代表著對立委秉持梅花高潔的風骨的期許，以及立委為民服務的初心，也提醒立委身負家國百姓與多元民意的寄託，要時時惦記社稷民生。

立法院紀念酒上有院長韓國瑜的詩作頸標。（立法院提供）

陳鳳馨昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，頸標的詩作她個人覺得還不錯，但重點不在這首詩，而是人氣指標，只要人氣高到一定程度，不管政黨都會期待未來會有轉賣的價值，所以連民進黨立委的樁腳也都會想搶紀念酒，好像搶到就代表著與權力核心接近的程度。

陳鳳馨說，韓國瑜重回立法院當院長後，一步一步修正自己的情況、做得更好，所以人氣都不斷往上升，在網路也是罵韓的少、捧韓的多，沒有負分、只有加分，一直壘加上去到了臨界點就會爆發，這也是這次立院紀念酒，最重要的意涵。

陳鳳馨也提到，韓國瑜還有一點，「國民黨過去不敢碰的，他通通碰」，一方面自己不是劍拔弩張的政黨立場，二方面是自己堅持的象徵符號，不管在哪都要讓他出現，這是很不一樣的思維，因為國民黨過去連象徵符號都退縮到看不見，但韓在這一點做得很成功。

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