過了立冬，24節氣中的小雪即將到來，對此民俗專家柯柏成在臉書上分享，今年小雪交節氣為11月22日（農曆10月22日）凌晨3時56分16秒，正是小人極盛之時，若能趁此交節氣時間，善用簡單開運小撇步，就能助運接貴人，往後日子過得更平順。

柯柏成表示，太陽到達黃經240°時為小雪，是進入冬季後第2個節氣，在24節氣裡是第20個，這個時期天氣逐漸變冷，在中國大陸黃淮平原一帶平均初雪期基本與小雪節令一致，大約在這個節氣前後，就會出現第一場初雪。

即使台灣下雪多在高山，小雪相關農諺仍影響著人們，柯柏成引用農業部資訊為例，闢如「小雪小到」，意指烏魚群在小雪前後剛到台灣海峽來，小雪小到；「月內若陳（響）雷，豬牛飼不肥」，意味農曆10月已入冬應無雷，若打雷表示氣候不順，占豬牛六畜有災疫；「十月豆，肥到不見頭」，意味嘉義布袋一帶到了10月可以捕到豆仔魚，此時豆仔魚相當肥美。

柯柏成指出，這節氣起將從「十二消息卦」的山地剝進入六爻全陰的「坤卦」，小人極盛之時，這時可為自己接貴人運來助運，有條件的人就在辦公室做，不方便的人回自家做也行，大道至簡，今年接貴人法，在交節氣這一天盛一杯八分滿的水，裝入透明玻璃杯，放在西北方、正北方或西南方，三個方位任選一個乾淨地方即可，將水杯靜置一晚，隔天早上倒掉，倒的地方建議是廚房水槽或拿去澆花，避免倒入廁所馬桶。

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