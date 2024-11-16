晶睿15日舉行線上法說會，渡過客戶庫存調整黑暗期，且晶睿通訊積極開發結合AI功能安防產品及雲端服務，今年第2季起推出從入門到高階的Edge AI全新攝影機，搭配AI智能監控系統VSS，藉由智慧安防雲端服務VORTEX及全產品AI生態系，讓公司營運擺脫谷底，自第3季起重返成長。

由於客戶庫存逐步去化，且專案出貨，代工及品牌事業增長，晶睿通訊今年第3季合併營收為18.9億元，季增12.7%，營業毛利為6.36億元，季增18.18%，單季合併毛利率33.6%，季增1.55個百分點，營業淨利為1.05億元，季增5.6倍，歸屬母公司業主淨利9545萬元，季增2.66倍，為近4季來高點，單季每股盈餘為1.11元，累計前3季稅後盈餘為1.23億元，每股盈餘為1.43元。

由於全球主要兩大安防大廠仍為大陸品牌，川普再度當選美國總統，中美對峙等地緣政治問題延燒，安控產業成為受益者，廖禎祺表示，《國防授權法案》(NDAA) 除了北美市場之外，效應亦逐步擴散至歐洲及亞太市場，非大陸製的安防產品需求增加，代工訂單正向成長。

晶睿通訊第3季推出許多智慧影像分析、雲端服務的新功能，如導入攝影機強化拍攝人像品質的AI新功能RealSight Engine；公司旗下雲端安防服務VORTEX除了提供快速查找異常、匯出影像的Case Vault，也提供訂閱用戶享攝影機連線數、帳號數無上限的優惠方案，降低升級雲端服務的成本。

今年前3季ODM代工及OBM品牌分別佔晶睿通訊營收65%、35%。

看準AI作為智慧安防的發展趨勢，將人工智慧整合到全產品系列，於指定攝影機導入全新AI功能RealSight Engine，能自動偵測場景所出現的人物，並加強畫面成像品質，解決客戶受到光源環境影響的痛點；AI雲端服務VORTEX也提供混合雲解決方案，用戶只要訂閱VORTEX，即可享受無限制的設備連線數和帳號數，該服務也支援第三方系統整合，滿足像是跨國企業、連鎖店鋪、大型校園等多點跨區的用戶需求，隨時隨地存取影像，提升營運效率。

晶睿通訊表示，公司持續掌握AI和雲端兩大次世代安防趨勢，建構全產品AI生態系，並以雲端地端的混合架構降低升級成本，同時拓展垂直市場，運用AI解決維運人力短缺的痛點。

針對明年全球市場展望，廖禎祺表示，北美仍是晶睿主要營運重心，至於較大成長動能主要來自亞太市場，包括日本、紐澳及東南亞也是重點區域。

雖然因為NDAA效應，大陸兩大品牌逐步退出國際市場，廖禎祺表示，目前仍有二、三線品牌競爭，惟在AI及雲端服務推動下，安防市場不再是以製造成本為取決關鍵，配合次世代趨勢的演變，加速爭取陸廠退出的市場份額。

廖禎祺指出，目前全線新品均具備AI邊緣運算功能，除了網路攝影機外，也推動後端軟體及服務，AI已無所不在，未來將持續推動AI平台及功能，對於毛利率將有所助益。