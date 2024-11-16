40歲女星大牙（周宜霈）去年跳出響應MeToo風波，指控「黑人」陳建州過去和她去香港工作時涉嫌性騷擾，引來陳建州夫妻提告，最後獲不起訴。近日，陳建州現身台北大巨蛋看世界棒球12強比賽，有網友曬出偶遇陳建州，還在他背後用跑馬燈寫「大牙加油」的影片，沒想到引來大牙本人回應。

有網友近日在「Threads」上分享在台北大巨蛋看棒球賽，前面兩排正好坐著穿著藍色T恤的陳建州，該網友突然發揮惡搞精神，用跑馬燈APP寫上「大牙加油」，在黑人背後「戳刀」的舉動引來2.4萬人按讚，大牙昨(15日)也留言寫下：「謝謝！」

大牙回應網友。（圖／翻攝自 Threads）

大牙過去是「黑Girl」的隊長，去年她發文控訴2012年到香港工作時，遭當時的老闆陳建州闖入房間性騷擾，但陳建州隨即發聲明否認，女星郭源元則跳出發文支持大牙。陳建州最後改刑事告訴提告大牙，而去年底北檢還大牙清白，指出：「有相當理由確信周宜霈之言為真實，顯然非故意捏造，給予不起訴處分」。

大牙去年提到官司忍不住落淚。（圖／中時資料照）

今年10月，有人發文表示觀察到大牙這一年來似乎工作機會減少、消失在電視劇，「在三立就沒再看到她的戲劇演出了」，覺得很可惜，而且稱讚大牙工作做很好、台語說得不錯，覺得可惜，大牙也親自澄清：「單純剛好沒有適合的角色」，否認被封殺。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595