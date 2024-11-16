美式連鎖賣場好市多（Costco）9月上調美加地區會員年費，漲幅高達8%，約5200萬會員受影響。據外媒報導，若消費者面臨住家距離賣場很遠、鮮少下廚或預算有限等3種情況，可以考慮是否暫停續訂或改選金星卡，同時若沒在店內加油，或購買度假相關、自有品牌Kirkland Signature等商品，也都是在浪費黑鑽卡的會員福利。

美國財經網站Motley Fool Money報導，好市多會員年費日前一口氣大漲8%，除金星卡（Gold Star）調至65美元（約2108元台幣），黑鑽卡（Executive）年費也增至130美元（約4215元台幣），即使黑鑽卡會員可享2%的現金回饋，但如果屬於下列3種情況，選擇金星卡可能更為划算。

1.住得離最近的好市多很遠：雖然消費者可以透過線上購物將商品宅配到家，但如此可能無法發揮會員卡的價值，因為線上價格比實體店的價格更高，雖然網購很方便，但會員得額外負擔運費和處理費用。

2.不常下廚：好市多賣的不僅僅是便宜的食品，還有很多家居清潔、衛生紙等商品，若是不常下廚，也不打算經常購買食品，很難賺回升級黑鑽卡的65美元年費，以2%回饋反推，相當得在店內年花約3250美元（約10.54萬元台幣），若不打算購買很多食品，將很難達到消費門檻，挑選金星卡會是更合適的選擇。（文章未完…全文見此）