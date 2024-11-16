外交部政務次長田中光15 日晚間應邀出席「馬來西亞友誼及貿易中心」舉行的「馬來西亞日慶祝大會暨『2024 馬來西亞美食嘉年華』開幕式」。馬來西亞駐台代表艾思妮花強調，台馬友誼強韌友好，她也提到，台馬在今年均已互相開放使用自動查驗通關系統，展現彼此高度信任。

「馬來西亞友誼及貿易中心」代表艾思妮花在慶祝大會致詞表示，這次活動是為慶祝馬來西亞第 67 屆國慶日和第 61屆馬來西亞日。台馬間的友誼一直強韌友好，充滿以人為本的精神。

艾思妮花舉例，如 2020 年 COVID-19 疫情期間，台灣捐贈 200 台製氧機給馬來西亞，而台灣在今年 5 月生理食鹽水短缺需專案進口時，馬來西亞是第一個回應的國家。此外，台馬在今年均已互相開放使用自動查驗通關系統（e-gate），不僅便捷兩國旅客旅行，更展現雙方彼此高度信任。

田中光以開幕貴賓身分與艾思妮花同台互動，共同上台主持「2024 馬來西亞美食嘉年華」啟動儀式，象徵台馬友好的關係。

外交部補充，馬來西亞是我國「新南向政策」的重要夥伴，台馬兩國在經貿、教育、觀光、文化及醫衛等各領域密切交流。外交部將秉持「總合外交」政策持續與馬來西亞合作，提升兩國雙邊關係，共同促進區域和平穩定及繁榮。