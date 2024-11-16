一名60歲女子平時沒任何症狀，卻突然出現嚴重胃痛，急診後發現胰臟內有一顆3公分的腫瘤，已侵犯大血管和淋巴，屬於第3期胰臟癌。醫師表示，胰臟癌不只患者人數上升中，還有年輕化趨勢，由於早期幾乎完全無症狀，若有家族史、糖尿病、肥胖、抽菸、酗酒、胰臟結構異常及特殊基因異常者，務必要提高警覺。

胃腸肝膽科醫師林相宏於個人粉專發文表示，該女子過去並未出現胃痛，也沒有體重下降、家族史、糖尿病，以及接觸菸酒的習慣。因突然胃劇痛，且在嘔吐、上了廁所和服用胃藥後仍不見好轉，於是到急診就醫。經抽血檢驗為急性胰臟炎，胰臟酵素異常升高。

林相宏接著提到，引起急性胰臟炎的常見原因包括膽結石（40％）、酗酒（30％）、血脂肪過高、服用藥物、外傷及免疫問題等，然而，女子皆無上述情況，於是進一步做磁振造影檢查。結果顯示，其胰臟內竟有一顆3公分的腫瘤，因阻塞了胰管，從而引發急性胰臟炎。

除此，林相宏說，女子的胰臟腫瘤指數CA199上升了10倍之多，且腫瘤已經侵犯大血管和淋巴，屬於第3期胰臟癌。他指出，接下來必須等發炎消退後，先化學治療，再評估是否能進行手術治療。

林相宏表示，其實胰臟癌很少引起劇烈腹痛，該女子在發生急性胰臟炎前，即使腫瘤已進展至第3期，平常也沒有任何症狀，這就是它恐怖之處。通常有症狀時，往往是無法手術的第3、4期。因此，他建議，年長者每1～2年應定期接受胰臟癌篩檢，以利及早發現、早期治療，以降低死亡風險。

事實上，林相宏曾提醒，胰臟癌正在上升且年輕化，有7成早期患者是完全無症狀的，往往直到晚期才會察覺身體不適，導致延誤就醫。若要早期診斷，務必要了解胰臟癌的危險因子，包括家族史、糖尿病、肥胖（BMI大於25；尤其大於30更危險）、抽菸、酗酒（慢性胰臟炎）、胰臟結構異常 （囊腫 、胰臟黏液性腫瘤、胰管擴張），以及特殊基因異常。而內視鏡超音波是針對早期胰臟癌診斷率最高的檢查。

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