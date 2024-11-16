女星徐若瑄（Vivian）日前證實罹患甲狀腺癌零期，在年初完成手術。她正能量說，會健健康康的陪兒子Dalton長大，「為母則強，我哪有那麼容易被打敗」。徐若瑄近期宣傳電影《乒乓男孩》告一段落後，親民的她在社群網站分享親子日常，透露帶兒子去買冬衣。未料，徐若瑄趕著出門，竟直接踩著家用拖鞋就上街。

徐若瑄昨（15日）在IG透露，帶著「暴風式長高」的兒子出門採購冬衣。照片中，徐若瑄身穿黑色T恤、牛仔褲，頭戴黑色鴨舌帽和口罩就上街，穿搭相當低調。不過她到百貨公司後，發現自己腳跟特別輕盈，正覺得哪裡怪怪的，結果她低頭一看，竟發現忘了換球鞋，腳上穿的是家用拖鞋。

徐若瑄帶兒買冬衣，她還感嘆兒子「暴風式」長高。（圖／徐若瑄Instagram）

徐若瑄拍下自己穿的是橘色運動品牌拖鞋，還幽自己一默說：「還好我的家用拖鞋還算，潮」，甚至頭髮只簡單綁馬尾，她也隨興說：「有帽子就好，頭髮隨便了啦」。接著徐若瑄有感而發訴出「地方媽媽的日常」，透露：「經常趕著出門時，顧好了小孩、但，忘了我」，也有過家用電話在手提包，還有手機在垃圾桶、冰箱，甚至在衣櫃裡找到，笑說：「媽咪們一定會懂的節奏」。

徐若瑄發文超幽默，吸引同為媽媽的網友留言：「舉手 我每天都穿拖鞋帶著小孩出門」、「買衣服都可以知道自己的孩子一點一滴的長大」、「妳不孤單」，還有人幽默說：「雖然不是地方媽媽，但我也很常把手機鎖在公司置物櫃裡就瀟灑下班～甚至回到家才發現哈哈哈」、「姐姐超帥」、「妳是最棒的媽媽」。