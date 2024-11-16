月配ETF吹降息風，現在該賣掉改存季配？Smart智富月刊社長林正峰表示，如果手上有00929、00939、00940等月月配的投資人，先別急著賣掉，可以視佔手上比重而定，如果比重不高，定期定額可以繼續扣，但單筆不要加碼；如果比重很高的投資人，才需要考慮賣掉一部分，調整成季配息或是半年配，若更積極一點，甚至轉進市值型ETF，讓投資組合更均衡。

林正峰在「鈔錢部署」中表示，月配加上高配，很容易損傷ETF的長期報酬表現，但配息政策不是不可以調整的，舉例來說，之前他曾提到，統一台灣高息動能(00939)、元大價值高息(00940)的投信業者可以勇敢一些，前面2、3年配個3%就好，先把價格拱上原來的發行價，未來的長期表現可能會更好。

他以元大高股息(0056)為例，當時剛上市就碰到全球景氣衰退，前面第1年沒有配息，但現在累積規模變大，反而有助於後來的長期表現。

林正峰說，手上有月月配ETF的投資人，在有疑慮時先別急著砍出，如果佔手上持股的比重低，可以繼續定期定額，但不要單筆加碼。（文章未完…全文見此）

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