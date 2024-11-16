麥當勞13日起限時販售楓糖厚鬆餅堡，原定持續至12月17日，但僅到第4天，今（16）日就有多名網友驚爆，想購買厚鬆餅堡時，店員告知數量已售完，且未來都沒有貨了，活動提前結束到今天為止，讓超多人傻眼崩潰。

麥當勞13日起販售在日本受到歡迎的楓糖厚鬆餅堡，每天都吸引大批民眾早起排隊搶購，不少門市首日約3小時就賣完，第2日因為補貨數量不足的原因，有門市僅半小時就賣完，讓不少人扼腕。

一名網友在PTT八卦板表示不解，指出活動明明持續至12月17日，還有約1個月的時間可以慢慢吃，沒必要現在就急著去排隊跟風，不過其他人則說「你想太多了，過幾天就跟你說數量全部售完，活動提早結束」、「龍蝦堡、捲捲薯條，隨便列都一堆提早結束，晚去就是啪沒了」。

結果今日馬上就有民眾在Threads分享，去麥當勞想買買看厚鬆餅堡，果然還是沒排到，但更傻眼的是店員告知已全數售完，「之後都不會再賣嘍！ 活動到今天為止」，讓該名網友崩潰喊「不是說好要賣35天嗎？怎麼突然就沒了，如果有限定數量要說啊」。

其他人也在Threads、臉書分享「店員說不會再來了⋯⋯是尊嘟假嘟（真的假的），不是寫到12/17？四天就沒了欸」、「排一個小時說已完售，以後也不會再進了，大傻眼，才4天就沒了」。

麥當勞回應，厚鬆餅堡系列上市後受顧客喜愛，部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。據了解，目前部分門市已沒貨，有些門市明天雖還能繼續販售，但內部預估明天就會正式售罄。