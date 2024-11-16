摩根大通（J.P. Morgan，小摩）點火，激勵BBU（Backup Battery Unit，備援電池模組）個股大漲，順達(3211)甚至出現5個交易日3根漲停，但投資達人喊話，這些個股都是靠主力大力推升股價，如果先前未追到1-2根漲停，就不建議冒大風險進場，反倒是等到回檔、或是選擇尚未漲到的潛力股逢低布局。

小摩先前發布報告，指出輝達GB200 NVL72伺服器將開始採用BBU，激勵台股概念股狂飆，其中以順達(3211)、AES-KY(6781)為領頭羊，不過包含不敗教主陳重銘以及玩股網專欄作家「玩股華安」都提醒，不要進場追高。

陳重銘表示，順達第3季是業外一次性的土地收益，本業第3季還在衰退，過去也曾發生過相同狀況，業外讓股利增加，股價噴出後就校正回歸。

玩股華安」則指出，順達近期大漲是融資推升，短線要留意追高風險；另外新盛力(4931)籌碼出現資券同步大增，短期容易出現大幅震盪；反倒是打入輝達供應鏈的AES-KY(6781)、投信買進的全漢(3015)、近期沒漲到的光寶科(2301)是投資人可以留意的標的。

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