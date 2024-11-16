新北市警察局明年歲入預算編列21.9億餘元，比今年增加編列2.7億餘元，主要原因為交通罰款與賠償收入增加1.6億餘元，因應今年12月1月增設的39處的科技執法，預計明年會有增加罰款收入，議員要求前提是要讓民眾知道該處有照科技執法，避免誤入陷阱而不自知。警察局表示，除提前宣導，還會寄送科技執法「期前宣導通知單」至車籍地址，告知車主在宣導期間已有違規，提醒勿因沒看到警察就不遵守交通規則。

新北市議會目前在分組審查明年度總預算，民進黨新北市議員邱婷蔚認為，科技執法主要是為了減少交通違規，但不能以處罰人民為優先，罰金罰鍰竟然增加1.6億餘元這麼多，議員怎麼可能會贊成？

警察局長廖訓誠表示，去年罰金罰鍰提歲入編列16.3億餘元，結果當年決算是24億餘元，因為嚇阻交通違規狀況，當年增加很多民眾可以檢舉項目，還有增加交通罰款額度，執行率150％。今年編列16.8億餘元，到9月底實收14億餘元、達成率86％，今年預計也會超過預算數，但不會比超收這麼多，可能到達120％。

廖訓誠解釋，明年歲入編列假設還是達成率120％會審計部被列缺點，事實上沒有辦法，現實狀況就會有這麼多罰單罰款項目，因此明年必須要增加歲入收入，跟實際決算數距離拉近，才是真正編列預算目的。

邱婷蔚認為，不能因避免被審計部糾舉歲出就提高那麼多，她沒有反對科技執法，但前提是要讓民眾知道該處有照相機、不能設在角落邊邊，讓民眾誤入陷阱而不自知。

新北市交通警察大隊表示，現在都提前宣導，期間宣導期都拉到4、50天，宣導期間如遭科技執法偵測交通違規，率全國首創以平信寄送科技執法「期前宣導通知單」至車籍地址，直球對決告知車主在宣導期間已經有違規情形，提醒駕駛人不要沒看到警察就不遵守交通規則。

民進黨新北市議員林秉宥表示，未來新北市的交通科技執法在設置後的第1個月會作為宣導期，第1張違規照片會作為宣導文宣寄給行為人，1個月的宣導期後，仍然不遵守規定的駕駛人才會正式開罰，所以絕對不會有宣導不足的問題，希望大家收到違規宣導單時都能仔細看看自己的違規樣態，不要持續違規又說市府宣導不足了。