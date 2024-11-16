神明進香遶境是台灣獨特的民俗文化。不過，一名女網友今（16）日突然曬出影片，指出有宮廟清晨6點半左右，就開始抬神轎遊街，且沿途還吹嗩吶、敲鑼打鼓，聲音大到把她從睡夢中挖起來。然而，影片曝光後出現兩派不同聲音，有網友指出該行為擾民，但也有人認為其實時間不早，互相體諒就好。

一名女網友今日在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，畫面中可見，清晨6點半左右，有宮廟似乎就扛著神轎展開遶境進香，沿路敲鑼打鼓，吹嗩吶的聲音也響徹雲霄，原PO被吵醒後忍不住拍下影片，直呼「神明，我尊重，但是…6點半開始敲鑼打鼓叫人起床是什麼意思啊！真的很過分」。

影片立刻引發熱烈討論，有網友批評「美好的一天從擾民開始」、「有時候覺得清晨遶境時音樂一定要放那麼吵嗎？放那麼吵神威也不會比較顯赫啊，還惹人怨」、「要吵也要8:00之後上工好嗎？大家配合一下」、「是人類的問題，神明應該也不想吵到人」、「有夠吵」、。

但也有不少人表示，清晨6點半已經不早了，且並非天天遶境，認為沒有不妥，「6點多算晚的吧」、「每天都這樣嗎？ 如果只有一天而已就讓一下吧」、「不要遇到事了才拿香拜拜」、「衝下去攔轎伸冤啊」、「每種宗教都有他的價值存在」。