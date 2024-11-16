信驊成立於2004年，並於2007年在台灣證券交易所上市，短短三年內成功推動上市，顯示出其強大的市場潛力與發展動能。信驊的產品涵蓋伺服器、數據中心及雲端服務的管理需求，其客戶包括全球各大伺服器供應商，產品廣泛應用於企業級伺服器與高效能運算領域。透過持續投入研發，信驊在遠端管理及物聯網領域中不斷創新，成功在全球市場建立強大競爭力，並穩定提升公司營收與市值。

董事長林鴻明特別提到，最感謝的貴人就是廣達，因為廣達給了信驊創業的機會，他特別感謝廣達董事長林百里、副董事長梁次震等人的幫助，使信驊得以站在巨人肩上，確立走向雲端的發展方向。他強調：「即使到目前為止，廣達仍是信驊非常重要的客戶。」在信驊投入BMC（遠端控制器晶片）業務之前，BMC通常需要透過多組晶片才能完成指令，而信驊的解決方案則能以單顆晶片達成，大大降低了成本，並提升了效能。

信驊由董事長林鴻明與兩位共同創辦人——研發副總黃鴻儒及業務副總陳清宏——於新竹市光復路僅20坪的辦公室開始創業。20年後，信驊已成長為業界的創新領導者，擁有堅實的團隊及豐富的技術積累。

信驊日前公布2024年第三季財務報告，合計2024年前三季營業額為新台幣43.56億元，較去年同期增加102.97%；單季營業額、稅後淨利以及每股盈餘均創歷史新高。

林鴻明表示，回首過去20年，從創業初期的篳路藍縷到如今的穩健成長，信驊始終秉持「科技文明」的使命，專注於創新與研發。展望未來，信驊將持續投入新產品開發，透過多元化的成長策略，聚焦於雲端企業解決方案及智慧AV解決方案的雙主軸佈局，再創新猷。隨著雲端服務、生成式AI等應用的快速崛起，未來的挑戰將更加多元，但無論環境如何變化，信驊將持續以堅強的研發能力和創新精神，迎接下一個20年的挑戰。

信驊於2021年首次成為台股股王，當時股價突破歷史新高，反映出市場對其技術領先及穩定營收成長的高度肯定。信驊目前穩坐全球BMC龍頭寶座，為主要伺服器品牌提供解決方案，市占率超過七成，且在市場上並無顯著的競爭對手。隨著AI浪潮席捲各大產業，信驊看好明年AI伺服器占比的持續成長，預期營運成長幅度將更勝今年。

信驊昨（15）日股價收盤於4015元，繼續穩坐台股股王寶座，領先台股股后力旺逾千元，再次展現市場對信驊未來成長潛力的高度期待與信心。