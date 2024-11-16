Watch this incredible protest as the indigenous Maori MPs perform a haka to disrupt the vote on a bill that seeks to diminish their rights.



Imagine if Western politicians had the same courage to stand up to genocide and shame Israel in similar ways. pic.twitter.com/8GVyX0T5dE — Donna Miles دانا مجاب (@UnPressed) November 14, 2024

紐西蘭國會周四出現了一場激烈的辯論，22歲的毛利黨（Te Pati Maori）國會議員梅皮-克菈可（Hana-Rawhiti Maipi-Clarke）成為焦點，她為了抗議備受爭議的法案，當眾撕毀文件，還表演了傳統的毛利哈卡舞（haka），引發了其他議員和旁觀者的熱烈支持。

《商業標準報》（Business Standard）報導，紐西蘭國會近日正在討論「懷唐伊條約」（Treaty of Waitangi）相關的「條約原則法案」（Treaty Principles Bill）。懷唐伊條約為1840年由英國王室代表與毛利酋長間達成的協議，主要涉及主權、統治權等核心議題。

然而，執政聯盟中的「行動黨」（ACT）黨魁西莫（David Seymour）認為，條約中的部分規定已不符合現代社會所需，並可能導致毛利人與其他紐西蘭人之間的不公平，他因此訴請重新解釋條約內容，並廢除部分相關制度。

此舉引發了毛利族群議員的激烈反彈，其中梅皮-克菈可就直接起身，撕毀《條約原則法案》文件，高唱毛利戰歌，隨後其他同陣營的議員也紛紛響應，大家開始大跳名為「哈卡」的毛利戰舞，這是以往毛利族出征、出草前，會唱跳的特殊舞蹈。

A vote in New Zealand’s parliament was suspended and two lawmakers were ejected on Thursday when a ringing haka began – a rhythmic Māori chant of challenge – over a controversial bill redefining the country’s founding agreement between Indigenous Māori and the British Crown. pic.twitter.com/PktW9NAvts — The Associated Press (@AP) November 14, 2024

現場響起震耳欲聾的吶喊聲，迫使會議暫停。布朗利（Gerry Brownlee）試圖恢復秩序，最終梅皮-克菈可和另外兩名議員被暫時停職一天。外界將在下周二於首都威靈頓舉行大規模集會，屆時可能有數百位參與者為毛利人的權益發聲。