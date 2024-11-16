安坑輕軌獲有交通界奧斯卡獎美名的「金路獎傑出工程類」殊榮，新北捷運局長李政安表示，安坑輕軌完工通車後，安坑地區居民前往雙北市區通勤時間縮短20分鐘，這次「安坑輕軌運輸系統計畫機電系統統包工程」獲得交通部今年度「金路獎傑出工程類」殊榮，也是捷運局自辦捷運工程以來首度獲得金路獎。

李政安說明，安坑輕軌機電系統工程整合不同專業領域的龐大系統，包含車輛、土建、軌道、供電、號誌、通訊、自動收費、廠站水電環控、機廠／維修設施等，妥善處理界面整合、協調與管理作業，順利在2023年通車。安坑輕軌更致力於國產化，將列車整體國產比例從淡海輕軌22％，更進一步提升到42％，厚植國內廠商自主研發與自製生產的技術能力。

李政安指出，新北捷運工程六線齊發持續推進，在安坑輕軌完工通車之後，捷運三鶯線如火如荼施工中，今年9月底列車如期上主線進行測試，朝向2025年完工的目標穩步邁進；捷運汐止東湖線也將在年底簽約、明年開工。