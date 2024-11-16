高雄混跡黑幫的新生代綽號「皓皓」的蕭姓男子，13年前聚眾持械圍毆4名男女，其中1人頭破送醫不治，經判刑8年8月後逃亡。警方將他提列治平掃黑對象，本周三（11日）他去探望住院女友時洩漏蹤跡，遭到警方逮捕，結束10年逃亡生涯。

據了解，綽號「皓皓」的32歲蕭姓男子混跡高雄梓官、左楠地區，是高雄「蚵仔寮茶行」、「左營茶行」成員。13年前，他因手下李姓少年為交女友毆打紀姓少年，紀找綽號「豪哥」的尹姓男子出頭，雙方相約談判。

蕭姓男子逃亡近10年被逮。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

2011年11月1日晚間，蕭姓男子率手下到高雄市楠梓區德民路右昌森林公園，與尹男等人談判，未料雙方一和不和，互相嗆聲，蕭男等人離去叫「支援」，拿著球棒、高爾夫球桿、鋤頭和金屬器械折返公園，包抄尹男夫妻及余姓、吳姓2男子，接著就是一頓痛打。

尹男夫妻等4人頭部、身體等處被打得遍體鱗傷，其中，余姓男子頭部顱額骨、頂骨、顳骨及枕骨粉碎性骨折，大腦底部漫性腦挫傷及腦室內出血，經送醫急救，因到醫院前已無生命跡象，急救無效。

警方到場，蕭男等人已鳥獸散，20天後落網，一審依殺人罪判蕭12年，其餘6月至11年徒刑，幾經上訴更審，改依傷害致死罪論刑，判蕭8年8月，其餘人3年7月至8年4月徒刑，2015年最高法院駁回上訴定讞，被警方列治平掃黑對象，期間還疑涉他案還待查。

蕭男自遭發布通緝以來，在外逃亡至今近10年，作風謹慎，隱匿身分及住居所，在高雄地區四處躲避，專案小組偵辦期間於本周三（13日）發現他於出現在某醫院，疑似是去探望女友，隨後在楠梓區大學東路藏匿處，趁他不備緝捕歸案，並查扣第三級毒品愷他命、K盤、手機2支等證物。

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★未經判決確定，應推定為無罪。