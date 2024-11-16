知名主持人蔡康永，日前接受網紅理科太太訪問，透露不少不為人知的過往，像是年輕時母親不清楚他的性向，高中時就挑選門當戶對、年齡相仿的女生安排相親，更驚爆其實有不少人希望能出錢買下他的精子，讓蔡康永嚇得直呼：「沒有從事這方面的工作」。

蔡康永現身理科太太的頻道宣傳新書，兩人在節目中討論彼此和原生家庭父母的關係，聊得正投入的時候，理科太太突然詢問：「康永哥，你有想過要當父母嗎？你是不是就是沒有當過，才不知道我們這麼可怕？」對此，蔡康永笑回：「我覺得當了會跟你一樣可怕，所以我不敢當。」接著強調主要是可能會對小孩有很大期望，這樣子覺得會對他(小孩)不公平，所以不能夠養小孩。對於曾有人問他要不要養智商相當3歲兒童的邊境牧羊犬，他則是果斷拒絕：「我那樣會有期望，希望養一隻沒什麼智商的狗」。

跟父母的關係一言難盡？看看蔡康永如何回應

這讓理科太太好奇詢問：「我在想說如果你需要一顆卵，我有30幾顆用不到的」，蔡康永則是連忙婉拒：「我不要！」沒想到理科太太不死心繼續追問：「那要是有人說你不生小孩就算了，我覺得你的精子很優秀，我們來買你的精子」。對此，蔡康永給出相當震撼的答案：「我出道以來就有收到這個邀請」。

蔡康永指出會對小孩有很大期望，因此覺得自己不適合養小孩。（圖／理科太太 Li Ke Tai Tai YT）

知名主持人蔡康永。（圖／中時資料照）

此回覆引發理科太太的好奇心，直接詢問：「是喔？他們出多少啊？」這讓蔡康永驚呼：「我當然沒有問價錢啊！」更透露當下直接婉拒對方：「我目前沒有從事這方面的工作」。