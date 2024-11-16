中國紫金礦業（Zijin Mining Group）位於哥倫比亞武里蒂卡黃金礦場持續遭受非法開採的侵害，去年遭掠奪高達3.2噸黃金，市值約2億美元（約台幣65億元）。據外媒報導，這起掠奪行動的幕後黑手是當地販毒集團，紫金礦業的股價也在消息傳出後應聲重挫，周四收盤下跌 3.7%，隨後於15 日反彈回升 2.08%。

華爾街日報報導，2020年，紫金礦業斥資10億美元從加拿大的大陸黃金公司（Continental Gold）取得武里蒂卡金礦所有權，並與哥倫比亞政府簽署安全防護協議，以維護礦場安全。

然而，這座礦場仍受到哥倫比亞販毒集團的掌控，在毒梟的帶領下，逾2000名非法礦工非法闖入礦場劫掠金礦。非法礦工從「海灣幫」（Gulf Clan）取得進入礦道途徑、保護和設備，而擁有約7000名武裝人員的海灣幫則從非法礦工換取部分「戰利品」。

過去4年，非法礦工建立了一個龐大的地下網路，從大約380個地面入口通往地下隧道和通道，並設有床鋪、廚房和浴室等設施，這些都是海灣幫所提供。

報導指出，紫金礦業執行長李雷忠表示，自收購武里蒂卡金礦以來，暴力入侵已成為常態，且當地政府幾乎沒有提供任何協助，迫使紫金放棄約40噸的黃金礦床。

紫金礦業去年損失超過3.2噸黃金，價值約2億美元，相當於該礦總產量的 38%。為此，紫金已向世界銀行旗下的國際投資爭端解決中心提出4.3億美元的訴訟，控告哥倫比亞當局失職。

儘管受到非法開採的影響，紫金表示，礦場的安全仍可控，黃金產量持續攀升。

哥倫比亞國防部副部長Daniela Gomez表示，哥倫比亞政府無力將這些非法礦工從「地下戰場」中清除出去，並指紫金的要求不切實際，因該公司在併購金礦業務時已知道存在非法採礦活動。

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