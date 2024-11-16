海盜先發投手史金斯（美聯社資料照）

小熊左投今永昇太（15勝3敗、自責分率2.91）在菜鳥球季就堂堂入選大聯盟年度第二隊，海盜狀元投手史金斯（Paul Skenes）更是入選年度第一隊。他們先發投手今年都在大聯盟一鳴驚人，兩人是效力國聯中區球隊的勁敵，史金斯還分享了一段今永的小故事。

海盜例行賽主場對戰小熊的時候，今永昇太藉機詢問史金斯的快速球握法（四縫線），史金斯說：「我當時覺得反正只是快速球，不是沉球，所以我就秀給他看，你看我是這樣握的，然後他下一次登板對我們（9月）他就投了無安打（7局），我不確定他是否使用我的快速球，但我現在想起來都有點後悔。」

今永昇太綽號「投球哲學家」就是因為他不斷精進想要變強的精神，他透過翻譯說，那次與史金斯的談話確實有益處，可能讓他在對戰海盜那場投得更好。他對海盜兩戰14局無失分。

年度第一隊的5位先發投手，賽爾（Chris Sale）、史庫柏（Tarik Skubal）都是三冠王，預約了賽揚獎，還有惠勒（Zack Wheeler）、伯恩斯（Corbin Burnes）、史金斯入選。

第二隊的先發投手除了今永昇太，還有魯戈（Seth Lugo，入圍賽揚獎）、希斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）、麥克金恩（Michael King）。賽揚獎得主將於21日揭曉。