台20臨93線便道2k明霸克露橋河床便道受前期颱風影響，山區含水量較高土石鬆軟易有落石發生，加上天兔颱風侵襲，發現邊坡持續落石，造成河床便道阻斷，人、車無法通行，所幸公路局於昨晚進行道路預警性封閉，無人、車傷亡，甲仙段搶修機具已進場清理落石及坍方，預計今日下午12時清理完成，後續視邊坡落石情形檢討河床便道開放時段，盡速恢復道路通行。

甲仙工務段表示，目前台20線桃源山區持續下雨，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。