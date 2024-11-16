Donovan Mitchell dances his way to the shammgod three 🤯pic.twitter.com/UWnk2wHkDi — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 16, 2024

騎士的連勝氣勢繼續無法擋！米契爾16日單場投進7顆三分球，貢獻37分、7籃板及4助攻，加蘭也有29分、9助攻，攜手帶領騎士在自家主場以144比126輕取公牛，奪下開季14連勝，也是開季主場7連勝，續保全聯盟唯一不敗之身，這場勝利也是騎士在NBA盃的第一場勝利。

騎士首節就靠加蘭、米契爾與賈瑞特艾倫單節得分都上雙表現，打完首節就以49比34大幅領先，次節更領先到19分，可是公牛次節靠著武切維奇領軍逐漸追上，打完上半場，公牛追成73比77，武切維奇半場就摘18分，騎士也以加蘭18分最高，米契爾17分。

儘管打到最後2分50秒，公牛追成119比123，騎士接著卻靠米契爾、利佛特兩人凶猛火力，打出誇張13比2猛攻，重新擴大領先到15分，公牛也很乾脆喊出暫停，直接五上五下宣告放棄這場比賽，就算這是NBA盃的相關賽事，也讓騎士繼續保持連勝。

除了「雙槍」攜手替騎士貢獻66分，賈瑞特艾倫也有24分、10籃板，利佛特替補拿下22分，尼恩14分，就算少了莫布利也沒差；公牛以懷特29分最高，武切維奇25分，拉文全場投16中4，只有8分進帳。