受到天兔颱風影響，屏東縣南州鄉地區風雨加劇，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，確保活動安全進行，並展現了強烈的團結與信念。

迎王儀式自13日至林邊海邊請王後，隨即第二天就到各村落遶境。第三天隨著天兔颱風逼近，南州地區開始有間歇性的大雨，但熱情的信眾在風雨中集結，場面莊嚴而隆重。

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念，每天活動都進行到晚間11點後才結束。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，同安北極殿神龍隊依然走遍南州鄉每個角落。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力進行，即便下著大雨，「王馬」及執事人員也辛苦的走完全程。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，仍不減信眾的熱情。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，南州大捕福德宮金牛陣仍在風雨中熱情演出。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，南州大捕福德宮金牛陣仍在風雨中熱情演出。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

受到天兔颱風影響，屏東縣南州地區有間歇性大雨，然而三年一度的南州迎王盛典仍在傳統與信仰的驅動下如期舉行。即便面對自然挑戰，活動主辦單位和當地居民齊心協力，將神轎披上雨衣，並在確保活動安全下進行，展現了強烈的團結與信念。（鄧博仁攝）

今年屏東小琉球、東港、南州三大迎王祭典期間都有颱風攪局，尤其南州迎王更罕見遇上11月颱，都創下歷史紀錄。同安二奉堂總值事鄧博德表示，玉皇大帝是公平的，都給人們一個學習的機會，如何在危機中轉變正能量。

迎王第四天，天氣陰涼，幸運的是颱風已逐漸遠離，16日如期地進行遶境。今年甲辰正科正好是南州迎王60周年，13日舉行請水儀式後，14日至16日遶境，17日拜王、宴王、王船遶境、王船法會，18日送王燒王船。

雖然遶境有間歇性的風雨，但所有活動進行順利，民眾的熱情不減，每個隊伍都按照既定行程走完，每天活動都到晚間11點後才結束，整個遶境儀式讓整個南州鄉民更團結且別具意義。遶境隊伍穿梭在鄉間小道上，鼓樂聲響徹雲霄，信眾虔誠祈求風調雨順、國泰民安。

現場參與者表示，迎王儀式不僅是傳承60年的文化習俗，更是凝聚社區力量的重要時刻。同安二奉堂總值事鄧博德表示：「每年這個時候，無論天氣如何，我們都會出來參加迎王。這是我們的信仰，也是祖輩留下的重要文化，我們希望這份精神能傳承下去。」南州迎王活動在風雨中持續進行，再次展現了當地居民在面對挑戰時的堅定信念與文化驕傲。